Alexandr Mitrofanov

Podle čerstvého průzkumu Kantar TNS pro Českou televizi prožívá ANO pokles volebních preferencí. [celá zpráva] Pohledem do archivu zjistíme, že hnutí už mělo období růstu i kolísání. Jenže zatím vede před dalšími subjekty o stovky surikatích délek.

Přesto je Andrej Babiš mrzutý z úkazů, že ho dost lidí velmi výrazně nemá rádo. Nedávno to hlasitě předváděli na Václaváku a jinde po republice. Tam Babiš osobně přítomen nebyl. Nevyhnul se však konfrontacím tváří v tvář. Starší ukázka je zde.

Lídr ANO svého času slíbil příznivcům, že zamaká na tom, aby s ním během veřejných projevů tolik necloumaly emoce, tedy ty negativní. Během střetu s odpůrci minulý týden se snažil vypadat jako moudrý a lehce ironický státník, když pronesl: „Pravda a láska by měla zvítězit, ale vypadá to, že zatím nevítězí.“

To byla reakce na protesty lidí v sále mířené proti jeho osobě.

Nezbývá než si vybavit Babišova slova ve chvíli, kdy si myslel, že ho neslyší nikdo kromě novináře, se kterým probíral zadání pro svůj list. „Tak nech dou do p..., pravda a láska,” vyložil šéf ANO svůj pohled na Havlovo „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí” zde.

Kvíz pro žáky mateřské školy: který Babiš z těch dvou je pravý?

Pomůže připomenutí, že schůzku s novinářem tehdy označil za „předem zorganizovanou provokaci“. Také bude užitečný mix skutečných Babišových hlášek, kterými už léta zahrnuje lidi: „Jdou teď proti mně všichni. Nenechám se zastrašit, nenechám se vyhnat, ani mi to neznechutí. Jo, pracujou na tom. Politici, média, kmotři, co dřív dlouhé roky tahali za nitky zezadu.“

Politika a celkově veřejná činnost je zkrátka řehole. Veřejně známá osoba s tím musí počítat, nechce-li vypadat jako ukňouraný měkkýš.

Čerstvě Babišovi po kontaktu s odpůrci uklouzlo: „Klidně jsem se mohl mít líp a nemusel jsem chodit do toho systému.“ To zní skoro stejně jako proslulé „Kdyby to byl býval věděl...“. Ale vlítl do toho.

Teď už ani nehlásí, že není politik, když jím je a byl od samého začátku. Český Ústavní soud praví, že kritika veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami je kritikou dovolenou. Zvláště jde-li o hodnotový soud. Babiš obzvlášť těžce nese, když je nazýván bývalým agentem StB. Dokonce chce coby český premiér kvůli své osobní věci žalovat Slovensko.

Jenže Evropský soud pro lidská práva uvedl, že svoboda kritiky politiků se vztahuje i na ty informace a myšlenky, které zraňují, šokují nebo znepokojují. Politika a celkově veřejná činnost je zkrátka řehole. Veřejně známá osoba s tím musí počítat, nechce-li vypadat jako ukňouraný měkkýš.