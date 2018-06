Václav Klaus ml.

Chystaný rozvrat financování (od ledna) je skutečně jednou z největších legislativních tragédií exministryně Valachové.

Nechápu, že to toleruje nová vláda a zejména ministryně financí – vždyť to bude stát desítky miliard navíc a nervy. Babišova vláda to chce jen o rok odložit a dopřipravit. Což už nehraje velkou roli.

Nejprve se ale vrátím k inkluzi originální. Její dopady známe. Rozvrat. Namísto avizované miliardy to stálo sedm. To je pro představu, jako byste si ušetřili půl miliónu na auto, jdete s rodinkou na převzetí a – „tady ještě s dovolením fakturka na doplateček tří miliónů. Budete platit kartou?“

Proti inkluzi protestovala odborná veřejnost i racionálnější politici. Přišlo ale kladivo: „rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva“ (už ten název) ve věci D.H. a ostatní proti České republice, kde se tvrdí, že u nás docházelo k diskriminaci Romů ve vzdělávání a přístupu k němu. Plošná inkluze následně zvítězila.

Když se jeden z mých kolegů tehdy dotazoval MŠMT, kolik tedy Romů studuje jaký typ škol a jak úspěšně, přišla oficiální odpověď, že tyto informace nelze sdělit, neb se údaje o národnostním ani etnickém původu žáků a studentů neshromažďují (prosinec 2015).

Český stát tedy spustil rozsáhlé změny ve vzdělávání mj. s vysoce devastujícími dopady na vzdělávání žáků s lehčími mentálními hendikepy, což opřel o nutnost zlepšit vzdělávání Romů. A přitom bezostyšně přiznává, že o skutečné úrovni vzdělávání Romů neměl po celou dobu rozhodování prakticky žádné údaje.

Strašné.

Nyní se chystá „reforma financování“, což je v bledě modrém totéž. Aby bylo jasno, žádný učitel nedostane víc peněz. Jde jen o nepřehlednější způsob posílání státních peněz do škol. Systém to sežere sám.

Zasanují se poloprázdné školy. Plným se sebere. Při prosazení zákona uvádělo MŠMT náklady cca tři miliardy ročně navíc, nyní mluví ministr Plaga o necelých dvanácti. Na sedminásobku ještě nejsme – to budeme, až se to vyhodnotí zpětně (jako slavná inkluze). Dvacet miliard je ale šestina rozpočtu – 17 % pro každého učitele.

A neuvěřitelná byrokracie k tomu. Ředitelé škol si budou počítat PH-maxy – už ten název – člověk by myslel, že jde o kyselost či zásaditost výrazu nebohých ředitelů.

A jakými podklady disponuje ministerstvo při takto rozsáhlém devastačním kroku teď? Cituji materiál o zasedání vlády: „MŠMT předpokládá, že (v důsledku reformy) dojde v průběhu tří let k nárůstu počtu učitelů až o cca 10 %. To je 9300 učitelů.“

Takže my zoufale nemáme fyzikáře, chemikáře, odborné učitele…. Máme obrovský přebytek poloprázdných středních škol (plných učitelů), ale budeme do systému přibírat dalších deset tisíc lidí. Jakých, kde? A celé to bude stát 15 miliard ročně třeba. Spíš víc.

Nechcete to hergot radši dát těm stávajícím učitelům a ředitelům?