Alexandr Mitrofanov

Před večerním jednáním o vládě špiček ČSSD s ANO vyvřely rozpory, které žerou sociální demokraty. Orientaci na hodnoty místo prebend tedy ve straně ještě úplně nezazimovali.

Zástupci soc. dem. v čele s předsedou Janem Hamáčkem jdou na jednání s ANO vyzbrojeni balíkem údajně nepřekročitelných požadavků. Partner ty rozhovory bere tak vážně, že na nich má chybět Andrej Babiš. Podle Hamáčka ANO musí splnit tři podmínky: vyřešit problém případně odsouzeného člena vlády, zaručit, že ANO nebude přehlasovávat ČSSD ve Sněmovně za pomoci KSČM a SPD, a odvolat okamurovce z klíčových sněmovních funkcí.

Jen pamětníkům se dnes vybaví formulace „poslední čínské varování“. To je ze 60. let minulého století, kdy ČLR takto varovala USA, že se jí nelíbí americká pomoc Tchaj-wanu. Nic jiného udělat nemohla, protože na lodě a letadla USA neměla sílu. Posledních čínských varování bylo vydáno několik set.

Připomeňme si, že Hamáček navrhl na nedávném sjezdu ČSSD usnesení, že pro stranu je zásadní problém přítomnost trestně stíhaného člověka ve vládě. Co následovalo, je krásně popsáno zde. Hamáčkova čínská varování se časem měnila, až dospěl k tomu, že i prvoinstančně, nepravomocně odsouzená osoba musí rezignovat na post ve vládě zde. Jinak v cajku, dostanou přece vnitro.

Reakcí byl výsměch, který přišel otevřeně od Babiše – odmítl odstoupit, i kdyby byl odsouzen – a kultivovaněji od Miloše Zemana. Vzhledem k charakterovým vlastnostem, které zatím demonstruje Hamáček coby politický činitel, není záruka, že by jednání s ANO pokračovala, i kdyby Babiš shodil požadavky soc. dem. ze stolu. Jen by dejme tomu zaznělo další poslední čínské varování od šéfa ČSSD. K Číně má ostatně kladný vztah, což dokázal podpisem pod tzv. Prohlášením čtyř.

Nová podoba dalších nepřekročitelných podmínek by mohla být jakkoli kreativní. Třeba že se usnesením vlády ustaví jako jediný přípustný nápoj na jednáních kabinetu oranžáda. A kdyby to nestačilo, zavedl by se před každou schůzí vlády povinný sborový zpěv Písně práce. To aby se ukázalo, že jde o vládu levicovou.

Nám se to dělá legrace, když nejsme členy ČSSD. Senátoři této strany v tom všem ale žijí, své pappenheimské znají důkladně a už to nemohli dál snášet. Bezprecedentní tvrdé stanovisko senátorského klubu soc. dem. podpořené předsedou horní komory Milanem Štěchem (ČSSD) svědčí o tom, že mezi oranžovými nechybějí lidé, pro které je přednější čest než prospěch. Účast strany ve vládě vedené Babišem razantně odmítli, štítí se ho a řekli proč zde.

Hamáček reagoval, že tomuto postoji nerozumí. Další poslední čínské varování?