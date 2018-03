Thomas Kulidakis

Na mysli mám nedávné zatčení Jie Ťien-minga, šéfa skupiny CEFC a zároveň poradce prezidenta Zemana. Po dotyčném se země slehla a Pražským hradem vyslaní pátrači nepřivezli jinou informaci, než že je prezidentův poradce asi skutečně zatčený a vyšetřovaný.

V kuloárech začal dokonce kolovat vtip z oblasti černého humoru, že přece jen byli emisaři českého prezidenta úspěšní. Dosáhli totiž toho, že Jie Ťien-ming nebude popravený veřejně, na stadiónu, třeba Edenu, který CEFC koupilo a zastavilo jako krytí obrovského úvěru. Tím se tedy zabránilo diplomatické ostudě.

Ale teď vážně. Pro Pražský hrad by daná kauza mohla být velkým problémem. Nejenže nedošlo ke slibovaným čínským investicím v rozsahu tolika miliard, až oči z pouhých plánů přecházely. Dokonce je prý samotný šéf Jie Ťien-ming podezřelý z korupčních praktik, aktivity CEFC byly zestátněny, a tak Čína do jisté míry zestátnila i české akvizice CEFC. Nejen tedy zmiňovaný slávistický stadion Eden, ale také třeba klub SK Slavia, bývalý palác Živnostenské banky, strojírenský ŽĎAS, pivovar Lobkowicz a podobně.

Není se tedy co divit, že prezident Zeman s takovou chutí zpochybnil prohlášení premiéra v demisi Andreje Babiše a zadal české BIS úkol pátrat po stopách jedu novičok. Politici napříč politickým spektrem, antizemanovští aktivisté i občané cítí potřebu se vyjádřit. A téma CEFC a drahé cesty prezidentova kancléře Vratislava Mynáře s Martinem Nejedlým a místopředsedou představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslavem Tvrdíkem do Číny se přemístilo na okraj pozornosti.

Vzpomeňme, že když v minulosti prezident Zeman z Číny cestoval soukromým letadlem nejmenované finanční skupiny, došlo také k odvedení pozornosti. Tenkrát šel prezident do vysílání Českého rozhlasu, promluvil sprostě a otázky, proč neletěl vládním letadlem, jak správně měl, se také odsunuly. Vše vypadá jako pokus odvrátit pozornost a zaměstnat veřejnost i politiky jiným tématem. Pro samotného prezidenta, kterému sekundují KSČM a SPD Tomia Okamury, se ale jedná o dvojsečnou zbraň.

Premiér v demisi Andrej Babiš může rezolutním krokem získat podporu také té části veřejnosti, která nesouhlasí s českým prezidentem, je liberální a ostatně i opozice šéfa hnutí ANO za jeho přístup k rusko-britské kauze chválí. Prezident se tak dostává do pozice opevněného vládce za hradbami, kterému se jeho čínské záliby mohou vrátit i později. Stejně jako nedávná prohlášení, že proti němu demonstrují a nesouhlasí s ním „chudáčci“ a „blbci“, což se jistě nelíbilo ani dotyčným, ani rodičům mládeže v ulicích.

A co se samotného novičoku týče, pravda je, že pokud se chemici učí proti něčemu bránit, je logické, že v určité chvíli museli mít danou látku k dispozici. To ale neříká, že ji mají teď nebo že by snad z našich skladů unikla na černý trh, i kdyby tam byla.