Alex Švamberk

Rusko sice připouští, že mělo chemiky, kteří po rozpadu SSSR odjeli na Západ a pokračovali tam ve své práci, současně ale opakovaně uvádí, že žádný jed jménem novičok nevyvíjelo a že nemělo ani program, který by se tak jmenoval. V tom má pravdu – krycí jméno programu údajně znělo foliant a použitá látka měla zřejmě označení A230.

Když Moskva uvádí, že jed mohl pocházet z laboratoře Port Dawn, protože ta leží kousek od Salisbury, kde byl Skripal 4. března otráven, nejvíc připomíná zloděje křičícího chyťte zloděje. Ještě zoufaleji působí tvrzení mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marije Zacharovové, že jed mohl pocházet z České republiky, což okamžitě odmítl ministr zahraničí Martin Stropnický. Zacharovová žádné důkazy nezveřejnila, ale Rusko stejně opakovalo, že tomu tak může být. Moskvě zřejmě stačí, že naši vojenští chemici úspěšně působili v Iráku, a tak ji hned v duchu známého přísloví podle sebe soudím tebe napadlo, jak by se taková jednotka dala využít.

Na Rusko přitom ukazuje řada nepřímých důkazů. V Sovětském svazu probíhal v sedmdesátých a osmdesátých letech vývoj silných nervově paralytických látek, které by se daly vojensky použít. V Rusku o tom psal už v roce 1992 Vil Mirzjanov, který se na výzkumu podílel a pak odešel na Západ.

Milovníkovi detektivek bude taky podezřelé, že se Skripal otrávil den poté, co za ním z Moskvy přiletěla jeho dcera. Britští vyšetřovatelé už spekulují o tom, že právě ona mohla převézt jed ve svém zavazadle, možná ukrytý v dárku pro otce.

Pobouření Britů je pochopitelné – na jejich území se útočilo zakázanou chemickou látkou. Bohužel londýnská vláda své oprávněné stížnosti shazuje hloupými výpady, jako bylo vyjádření ministra zahraničí Borise Johnsona, že Skripala nařídil otrávit přímo Putin: „Domníváme se, že je nanejvýš pravděpodobné, že to bylo jeho rozhodnutí, použít nervovou látku v ulicích Spojeného království, v ulicích Evropy poprvé od druhé světové války.“

Důkazy přitom nemá žádné. I britští vyšetřovatelé řekli, že bude těžké najít pachatele, pokud travič Spojené království vůbec nenavštívil. Nemluvě o tom, že bývalý dvojitý agent, který byl před osmi lety vyměněn, je bezcenná malá ryba, jejíž smrt by Rusku nic dobrého nepřinesla, i když do Putinovy hlavy nevidíme a se stářím roste mstivost.

Johnsonův bonmot, že Putinovo Rusko využije letošního mistrovství světa v kopané k vylepšení obrazu země, podobně jako to udělal Hitler s olympiádou v roce 1936, je sice hezký a má něco do sebe, ale je velmi nediplomatický a nahrál Rusku na smeč. Moskva se proti němu právem ohradila, že rasovou nadřazenost nehlásá, a připomněla, kolik jeho občanů padlo ve válce s nacistickým Německem.

Podobné slovní přestřelky odvádějí pozornost od jiného Johnsonova vyjádření, že Rusko nejen nezničilo všechny zásoby nervových jedů, což se už vědělo, když jím byl roce 1995 otráven jeden bankéř, ale skladovalo je a vyrábělo i v posledních deseti letech. Sice pravil, že „skutečně máme důkazy, že Rusko v posledních deseti letech dále vyrábělo a uchovávalo jed novičok“, bohužel důkazy nezveřejnil. Jestliže je to pravda, šlo by o flagrantní porušení mezinárodních dohod, na které by muselo mezinárodní společenství tvrdě odpovědět.

Pokud pouze plácal, potvrdil svou nekompetentnost a zapomněl, že hlavní je zjistit, kdo má v rukou tak nebezpečný jed a neváhá ho použít, aby se dalo podobným případům předejít.