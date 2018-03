Thomas Kulidakis

O nesmyslnosti neproplácení prvních tří dnů nemoci nás naposledy mohla přesvědčit chřipková epidemie. Naštěstí ustupuje, ale v jejím průběhu došlo ke klasickému průvodnímu jevu, kterého si mohl všimnout každý, kdo chodí do míst, v nichž se srocuje více lidí. V práci, veřejné dopravě, na ulici, v kině, divadle, kdekoliv byli lidé, kteří se snažili do poslední chvíle nezůstat doma a nemoc šířili dále.

Nářky zaměstnavatelů, že si zaměstnanci budou údajně zase dělat delší víkendy může smést argument, že vyšší počet nemocných, kteří se nakazili od svých spoluobčanů, rozhodně produktivitě nepřidal. Jednalo se zkrátka o špatné opatření, které zrušit slibovala už minulá vláda, neuspěla, a bude jen dobře, když případná nová vláda uspěje. Nakonec na zdravotním pojištění neplatíme malé částky a zdravý zaměstnanec je rozhodně výkonnější než nedoléčený a nemocný.

Zvyšování důchodů je také dobrý plán. Lidé, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojné důchody a materiálně zajištěné stáří. Sociální pojištění malé není a nebylo, takže si ho předplatili. A navíc jsou naše důchody ve srovnání se zahraničím směšně nízké. Naším cílem by tedy nemělo být, aby byly důchody v zahraničí nízké jako u nás, ale naopak tak vysoké jako na „Západě“. Kam až ekonomika dovolí. Lidé v důchodu ostatně spotřebovávají a svou spotřebou roztáčejí kola domácí ekonomiky.

Investice do dopravní infrastruktury potřebujeme jako sůl, stačí se projet nejen po našich silnicích v regionech, ale i po našich městech. Hlavní město Prahu nevyjímaje. Její některé části připomínají tankodrom. Různě zvlněné a poslepované cesty jsou skutečná ostuda. Platy lékařů a učitelů si zaslouží zvyšovat. Zdraví nás všech a výchova budoucích produktivních členů společnosti jsou naprosto zásadní pro budoucí prosperitu.

Není se tedy co divit, že řada občanů může mít radost z intenzivního jednání špiček a expertů ANO s ČSSD. Nejen pro šanci více si uloupnout z bohatství produkovaného naší rostoucí ekonomikou. Ale také třeba proto, že v tomto týdnu – poprvé od voleb – probíhá skutečná snaha dohodnout se a sestavit funkční vládu. Byť není ještě jisté, jestli ji budeme mít, protože řada sociálních demokratů se právem obává, že v příštích volbách už straně pšenka nepokvete. A mohou se proti projektu postavit. Vždyť proč by někdo volil tradiční levici, komunisty nevyjímaje, když může volit ANO s levicovým programem a levicovou vládní minulostí.

Celou situaci kalí pomyšlení na skutečnost, že dobré a chvályhodné úmysly jsou často cestou do pekel. Na plány výše zmíněné je třeba někde vzít. Aby nedošlo k omylu, chválím snahu opět dát více občanům. Ovšem je třeba myslet na to, kde na vše vzít v dobách, kdy se ekonomika zase propadne v souladu se zákonitostmi ekonomického cyklu.

Jako logické se tedy jeví doladit poslední spor možné budoucí vlády, který se týká daní. Sektorová daň by mohla působit jako vhodný zdroj udržení zdrojů sociálního státu i v časech příštích. Stejně jako snaha sáhnout si i na jiné peníze z evropského rozpočtu než ty vyčleněné na evropské fondy. Tak jako to dokáže třeba Estonsko. V časech ekonomického vzestupu by zodpovědná vláda měla makat na přípravě na časy ekonomicky neblahé.