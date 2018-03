Alexandr Mitrofanov

Na Slovensku proběhly demonstrace a je v rozpuku vládní krize. Na jednom z protestů mě zaujal plakát: Fico, už ma Sörös.

U nás se také lidé sešli na náměstích a bude se demonstrovat i zítra v Praze. Politická krize z toho nevzejde. Nemáme vládu, které by bylo možné vyjádřit nedůvěru, když nemá důvěru. Prezident a premiér v demisi zařídili, aby Babiš mohl mít Česko k dispozici coby svou firmu.

Petice, která má vyzvat Babiše k odstoupení, by neměla na toho predátora účinek ani po případném sehnání miliónu podpisů. Vždy může říct, že mu ve svobodných volbách dalo hlas víc lidí. Babiš ale paranoidně tvrdí, že občané, kterým se jeho počínání nelíbí, chtějí zrušit výsledky voleb.

Mýlí se. Nikdo mu nebrání, aby lítal po krajích a Praze jako motorová myš. Nedokáže sice obohatit žánr Velký vůdce osobně řídí zemi z konkrétních míst, který vynalezla a půl století provozuje dynastie Kimů. Ale Babišovi voliči vidí, že šéf maká se zarputilým státnickým výrazem.

Nikdo také nezpochybňuje volbu prezidenta. Toho už může z Hradu dostat jenom zdraví. Zítra se má protestovat nikoli proti tomu, že Babiš i Zeman byli zvoleni. Lidé chtějí nahlas říct: „Už nás Sörös!“ Pokud u toho nebudou porušovat zákon, mají na to plné právo. Demokracie totiž nekončí volbami. Bezprostředním podnětem pro vyjádření zmíněného vztahu k prezidentovi se stal jeho inaugurační projev. Zcela jistě Zemana do jeho obsahu a formy nikdo nenutil. Musel tedy očekávat reakci.

Jenže nespokojenost, která se dostává do ulic, vznikla proto, že prezident nehraje podle pravidel. Ihned po volbách zveřejnil svou ideální představu: každý z více než dvou miliónů sedmi set tisíc občanů, kteří ho nechtěli, teď musí pět let držet ústa, zatímco on ta svoje bude otvírat, jak se mu zlíbí. To se lidem příčí. A už chápou, podle jakých not Zeman jede. V Rusku se s tím nepárali: „Náš člověk v Praze ještě pět let.“ zde.

Zemanovým a Babišovým stoupencům nic nebrání v uspořádání manifestací na podporu jejich vyvolenců. Zemanovci už vlastně sílu lásky k prezidentovi ukázali v den inaugurace přímo na Hradě zde.

Na řadě jsou babišovci. V čele průvodu by se mohly nést posvátné dlaždice zde. Následovaly by transparenty. Třeba: Maká Božka, maká Jarda, ať má Babiš miliardy! nebo Čau lidi, čau Česko, Andrej lepší Ceaušeska. A nakonec Ráno ANO, večer ANO, bude líp, má milá Anno!

Možná se toho ještě dočkáme.