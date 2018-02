Slovenský krajský soud rozhodl na základě výroku slovenského Ústavního soudu z října 2017, který tehdy zrušil rozhodnutí nižších soudů, že byl Babiš jako agent evidován neoprávněně. Jak víme, bylo to krátce před volbami do Poslanecké sněmovny u nás.

Babiš k tomu tehdy v České televizi prohlásil: „Je to nestandardní, co udělal ten Ústavní soud. To načasování. Můžu si o tom myslet leccos… Ti mafiáni, kteří stojí za tím mým trestním stíháním Čapího hnízda, za Šumanem a odposlechy a kteří dělaj tyhle kampaně, tak na Slovensko je to celkem blízko.” Právu pak řekl: „Jak je vidět, tak mafie, která zařídila moje stíhání v kauze Čapí hnízdo, má dlouhé prsty.”

Když Evropský úřad pro boj s odvody OLAF zveřejnil svoji zprávu, podle které šlo v případě financování Čapího hnízda nejspíš o dotační podvod (a která se shodovala s předchozími zjištěními české policie, na jejichž základě žádala v té době o vydání Babiše k trestnímu stíhání), Babiš prohlásil, že zprávu OLAF ani nemíní číst, protože „celou kauzu na něj zorganizovala mafie“.

Později se pustil přímo do některých činitelů v úřadu OLAF. Neprozradil sice, zda jsou i oni přímo napojeni na onu mocnou mafii s dlouhými prsty, která ho pronásleduje, ale z jeho slov by se dalo soudit, že je o tom přesvědčen.

Babiš se opět pozastavil i nad načasováním zveřejnění zprávy, z čehož vyplývalo, že je přesvědčen mimo jiné i o tom, že některé síly až v Bruselu chtěly alespoň zmařit jeho neúnavná jednání o získání podpory pro jeho první vládu, když už se mafii nepodařilo zabránit jeho výhře ve sněmovních volbách. Zůstaneme-li věrni Babišově logice, vyplývá z ní, že nyní pro změnu slovenský krajský soud zřejmě načasoval svoje rozhodnutí tak, aby zhatil případný úspěch v jednáních o druhé vládě.

Ať tak či onak, zdá se, že po českém premiérovi jdou jakési mezinárodně organizované temné síly, které na něj nejprve ušily kauzu Čapí hnízdo, pak nahrály jeho rozhovory s redaktorem Mafry, z nichž mohlo pro leckoho vyplynout, že diriguje jím vlastněná média v boji proti politické konkurenci. Načež tatáž mafie ovlivnila rozhodnutí Ústavního soudu na Slovensku a nějak byla možná i za zprávou, kterou vydal OLAF.

Vezmeme-li v úvahu, že je premiér Babiš tak zjevně po tak dlouhou dobu obětí sil mafiánské povahy, je obdivuhodné, jakou míru nadhledu si udržel nyní, když na rozhodnutí slovenského krajského soudu reagoval jen slovy, že se poradí s právníky, koho dál žalovat, a že se bude soudit třeba do smrti, protože je v právu.

Ti, které Babiš už přesvědčil, že je jen nebohou obětí důmyslné mafiánské konspirace, jejíž chapadla sahají od Bratislavy přes Prahu až do Bruselu a zpět (kterážto množina přesvědčených zahrnuje, jak se zdá, přinejmenším nějakých 30 procent českých voličů z posledních sněmovních voleb), si ovšem možná položí znepokojivou otázku: Má vůbec smysl se soudit? Vždyť všechny soudy, na které se Babiš obrátí, včetně prý případně i Evropského soudu pro lidská práva, jsou nepochybně už také v područí zmíněné mafie, která má prsty evidentně úplně všude.

Je obdivuhodné, že takovému tlaku důmyslné nadnárodní konspirace vůbec dokáže pan Babiš dál s chladnou hlavou čelit a že nám dokáže do očí říkat tvrdou pravdu o této konspiraci. Vždyť méně významní jedinci než on by možná už byli posláni kvůli akutnímu podezření na patologickou formu stihomamu do psychiatrické léčebny. A morálně i duševně slabší jedinci by už byli v psychiatrickém zařízení prostě proto, že by se tváří v tvář tak rozsáhlému mezinárodnímu spiknutí dávno nervově zhroutili.