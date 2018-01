„Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!“ vyzývají plakáty s usmívajícím se pánem. Kolem toho jsou samé ocásky.

Stejně jako billboardy s nápisy „Zeman znovu“ nechal reklamu i tentokrát zadat spolek Přátelé Miloše Zemana. Předsedou jeho představenstva je hradní kancléř Vratislav Mynář.

Kancléř ve středu večer Novinkám řekl, že o textu, který je na billboardech, nic neví. Ha! [celá zpráva]

Na plakátu je navíc muž, který v současnosti neexistuje. Mohl by to být nikdy neodhalený prezidentův mladší brácha, to ano. Jinak každý ví, že takhle dnešní Zeman nevypadá. Další záhada.

I když se tady vysvětlení nabízí. Každá ženská chce vypadat ještě líp, než vypadá. A stává se to i některým chlapům. Pak můžou být ty vyretušované podobizny k nepoznání.

A dál: uvažujte se mnou. Může to být Miloš Zeman, který, jak známo, má imigranty v takové lásce, že jednoho z nich bude do konce svého prezidentského života dokolečka pověřovat sestavením vlády? Rébus.

Stop Drahošovi? OK, to je jasné. Ještě aby si to ten muž na plakátu nepřál. Pokud existuje. Ale spojovat imigranty a Drahoše? To je třeba rozebrat.

Drahoš by nelegální imigranty nechal tam, odkud přicházejí. To říkal bezpočtukrát v debatách, na které se existující Zeman vybodl. Drahoš to pro jistotu zopakoval zde. A od Zemana se liší v jiné věci: Babišovi by nedal druhou šanci poté, co tu první zpackal. Jenže ne proto, že je Babiš imigrant, ale protože je politický packal, který zdržuje ustavení plnohodnotné vlády.

Dál na záhadném plakátu stojí: „Tato země je naše!“ Sdělení je jasné. Jenže kolem toho inzerátu je tolik mlhy, že je třeba pátrat po tom, kdo to vlastně voličům říká. Zajímavá informace je zde.

Porovnejte to se zprávou ze září 2015: Předseda představenstva firmy CEFC, Číňan Ye Jianming, je od dubna 2015 přímo poradcem prezidenta Miloše Zemana. Podle informací na webu CEFC dostal jmenovací pověření osobně z rukou vedoucího kanceláře Vratislava Mynáře a šéfa poradců Martina Nejedlého přímo v Šanghaji.

Hradní mluvčí vždy říká, že lidé nejsou hloupí. Má pravdu. Už vyrobili patřičnou reakci na tato zjištění zde.

Máme dvě možnosti, jak plakát pochopit. Buď jde o dílo neznámých zadavatelů, na kterém je vyobrazen neexistující muž. Anebo je to skutečně vyhlazený Zeman, jehož jménem je uvedena zavádějící informace o Drahošovi a pak vzkaz českým voličům od Zemanových čínských přátel.

Ale všech českých voličů se tato hra netýká. Pouze těch, kteří chtějí vyslyšet závěrečnou výzvu billboardu.