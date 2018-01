KOMENTÁŘ: Ohlédnutí za rokem Ameriky - Alexander Tomský

Co je to za podivný zvyk komentátorů, a to i respektovaných z listů, jako je The Economist či The Daily Telegraph, vždy na začátku ledna spekulovat, co nás v novém roce čeká a co nemine. Nemám bohudík křišťálovou kouli a vím, že lze v budoucím čase smysluplně hovořit jen o dlouhodobých civilizačních tendencích (zvláště té demografické a kulturní) a ty už od výbuchu 1. světových jatek naznačují s přestávkami pozvolný zánik Západu.