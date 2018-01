KOMENTÁŘ: Nežít se lží! - Alexander Tomský

Je to dávno, pomalu čtyřiačtyřicet let, co Alexandr Solženicyn napsal svou plamennou promluvu k ruskému národu, aby odmítl vynucenou podřízenost ideologické lži a zahájil pasivní odpor. Orwellovská novořeč, komunistické ideologie pronikala celou veřejnou strukturou společenského života a ovládala každodenní život sovětských obyvatel. Jejich vynucená konformita byla hlavní zbraní totalitního režimu, bez níž by se rozpadl.