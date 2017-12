Téměř čtyřhodinová každoroční show Vladimira Putina ve formátu obří tiskové konference dnes nebyla rekordně dlouhá ani zvlášť přitažlivá. Hladinu však rozčeřily dvě ženy, o kterých se ví, že mají kuráž.

Zástupkyně šéfredaktora rozhlasové stanice Echo Moskvy Taťána Felgengauerová se teprve nedávno zotavila z přepadení v redakci, kdy ji útočník chtěl podříznout, ale k dokonané vraždě chyběly milimetry. Xenie Sobčaková, která byla na tiskovce za nezávislou televizi Dožď, se neztrácí za žádných okolností. Ani teď, když vede vlastní prezidentskou kampaň.

Jejich otázky vyzněly mezi chvalozpěvy na Putina a žádostmi o vyřešení místních problémů, jako kdyby přišly z jiného světa. Felgengauerová mluvila o stavu bezpráví v zemi, kdy jsou nezákonně drženi ve vězení političtí odpůrci Putina, ale Čečence podezřelého z vraždy Borise Němcova nedokázali vyslechnout, protože odmítl otevřít dveře. Putin odpověděl obezličkou.

Sobčaková po Putinovi chtěla vědět, proč na základě zfalšovaných soudních procesů není povolena účast v prezidentských volbách Alexeji Navalnému, jedinému skutečnému opozičnímu politikovi. Z vlastní kampaně uvedla zkušenost, že úřady se jí bojí povolit akce, protože v zemi panuje přesvědčení, že ten, kdo jde proti Putinovi, skončí buď ve vězení, nebo v márnici.

Putin byl v odpovědi na tuto otázku jiný, než jsou ho Rusové a ti, kdo Rusko sleduje, zvyklí vidět. Vůbec nezapojil obvyklou výmluvu, že Navalnému nedovoluje účast ve volbách zákon. Rovnou z něj vylítlo, že nemá šanci, protože ho sám Putin považuje (zamaskoval to po starém dobrém způsobu „zájmy drtivé většiny obyvatelstva“) za nebezpečí. Přirovnal ho k Michailu Saakašvilimu, kterého upřímně nenávidí, strašil chaosem a Majdany.

Bylo to poprvé, kdy Putin ukázal, že se Navalného obává. Jinak by alespoň teď vyslovil jeho jméno (z pověrčivosti to ještě nikdy neudělal) a nebránil by jeho účasti. Vždyť Navalného popularita není ani podle objektivního Levada Centra taková, že by mohl Putina porazit.

Prezident jako hlavní argument uvedl, že opozice nemá pozitivní program. Není to pravda. Navalnyj na to v mžiku zareagoval na sociální síti zde. Putin řekl, že jeho hlavním cílem v kampani bude zvýšit příjmy občanů. Víc nedodal. Navalnyj to ovšem rozvedl zde. Navrhuje vzít peníze zkorumpovaným státním úředníkům v čele s Putinem a dvojnásobně zvýšit výdaje na školství a zdravotnictví, 25 000 Rb měsíčně jako minimální mzdu apod.

Teď ke střetu nedojde, protože Navalnyj bude ze soutěže vyloučen. Ale dnešní Putinův výkon nebyl hodný alfa samce. Prezident má rád Knihu džunglí. Musí tedy vědět, co se stalo s Akélou, když minul kořist.