Pokud důvěru nezíská, přijde druhé a možná i třetí kolo, v němž se otevře cesta k ideálnímu stavu. Tedy vládě koaliční a většinové, která nebude muset kupčit s jinými kvůli své existenci a podpoře navržených zákonů. V tomto ohledu hraje velkou roli osoba prezidenta Miloše Zemana, který má mezi svými malými pravomocemi jednu velkou a důležitou.

Tou je pověření jednoho z demokraticky zvolených politiků sestavením vlády. Jelikož je to prezident zároveň se ucházející o znovuzvolení v přímé volbě, snaží se nahánět body oblíbenosti, kde se dá. I z toho důvodu se asi rozhodl nepopudit voliče hnutí ANO a Andreji Babišovi dal rovnou možnost ucházet se o důvěru poslanců, aniž by měl Babiš zaručenou většinu ve sněmovně. A to ji předtím Zeman vyžadoval. A pokud by to prý napoprvé Andreji Babišovi nevyšlo, dá mu stejnou možnost i podruhé.

Protože je to ale Miloš Zeman, možnost sestavit vládu neznamená, že by to s ním jinak měla mít nová vláda lehké. To se ukázalo naposledy v otázce statusu Jeruzaléma. Česká republika totiž drží pozici politiky dohodnuté v rámci celé Evropské unie. Tedy že Jeruzalém, už teď rozdělený na západní židovskou a východní arabsko palestinskou část, má být v souladu s mezinárodními rezolucemi budoucím hlavním městem obou států.

Miloš Zeman ale rád zapomíná, že zahraniční politiku České republiky určuje vláda, a tak prohlásil, že Jeruzalém má být hlavním městem jen Izraele. Je to prezidentův dlouhodobý názor, takže ho asi neřekl jen proto, aby si udělal dobré jméno u amerického prezidenta. Možná i proto, že Zemana s Donaldem Trumpem pojí jednostranné přátelství, které na druhé straně oceánu nebylo zatím opětované pozváním do Bílého domu.

Andrej Babiš ale nesouhlasí, drží se ve věci Jeruzaléma pozice Evropské unie, takže ho Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího dehonestoval slovy, že se Babiš bude muset zahraniční politiku ještě doučit. Další potenciální potíž pro novou vládu je, že Andrej Babiš od voleb opakuje, že je proevropský, a v Evropě bude prosazovat tezi, že i Česká republika je proevropská, jen má jiný názor na migraci.

Jenže kandidát Zeman se uchází také o hlasy voličů SPD, a byl by prý pro uspořádání referenda o členství naší země v Evropské unii. S tím, že by osobně hlasoval proti vystoupení, protože sám sebe Zeman označuje za eurofederalistu. Andrej Babiš ale také vystoupení z Unie a referendum o něm nechce.

Je tedy velká otázka, jestli nebude muset Andrej Babiš využít svou chvályhodnou znalost cizích jazyků na prvním summitu EU v roli premiéra k tomu, aby opakoval to, co jeho předchůdce. Že Miloš Zeman má své názory, které se neslučují se stanoviskem české vlády. Ono totiž setkání v Bruselu bude skutečně první velkou zkouškou budoucího premiéra, který chce prosazovat naše zájmy, aby bylo lépe. Jenže pro zemi i kvůli geografické pozici závislé na spolupráci se zahraničím je potřeba se zahraničím vycházet. Jinak lépe nebude, spíš hůře.