Dnes dopoledne poslanci Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Jan Gazdík (STAN) před volbou předsedy bezpečnostního výboru Sněmovny drze požadovali po kandidátovi na tuto funkci strašné věci. Bartošek: zda chce předmětný Radek Koten (SPD) skutečně dostat Česko pryč z NATO a Evropské unie a zda je Rusko podle něj náš opravdový přítel. Koten to měl na svém facebookovém profilu.

A teď ten Gazdík: „Jste pro vystoupení České republiky z NATO, jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie a trváte na tom, že Rusko je náš opravdový přítel?“ Heleďte, ti dva se museli domluvit předem. To je ta jejich demogracie.

Samozřejmě že se na ně pan Koten vyflajzl. Kdo vůbec jsou ti demograti, aby takovému člověku kladli otázky? Když si vypůjčím skvělý obrat od pana Jiřího Čunka, jsou to snad nějací bakaláři, kteří neumí zacházet s krumpáčem?

Pan Koten se k odpovídání takovým individuím přirozeně nesnížil. Předseda Radim Fiala za něj mluvil a dá rozum, že ani on na nic neodpověděl. Tak pana Kotena zvolili hlasy ANO, SPD, KSČM a ještě symbolicky, leč důležitě pomohl pan Václav Klaus mladší, aby ukázal, kam ho srdce táhne.

Zas abych nebyl až moc negativní k demogratům. Ten Bartošek pak docela soudně řekl, čím se bude bezpečnostní výbor pod panem Kotenem zabývat: „...otázkami jako nebezpečí mikrovlnek s dopadem na zdraví člověka. Dalším tématem, předpokládám, že může být například to, že v rámci civilní obrany budeme fasovat hliníkové čepičky proti chemtrails, a případně další riziko bude to, že Bezpečnostní a informační služba se patrně bude místo vlivu Ruska a Číny mnohem víc zabývat otázkami škodlivosti iluminátů a židozednářů“. I ten demograt to umí říct správně, když chce!

Ono sehnat kvalitní hliníkovou čepičku není legrace. To vám prodají nějaký šmejd, třeba i od Číňanů, ale ten vás neochrání. Chce to Vysokou školu života. Že jste to vy, tak vám sem hodím odkaz na skvělý článek i s graficky vychytaným návodem, jak takovou čepičku, zaručeně účinnou, vyrobit doma vlastními silami. Je to tedy rusky, ale jak řekl pan prezident, rusky musí umět každý, a když neumí, je to jeho ošibka. ZDE.

A pokud se jedná o mikrovlnky, ZDE je vysvětlení s názvem Mikrovlnné trouby ZABÍJEJÍ. Ten pán je sympaťák a mluví hodně procítěně. Škoda, že nemá české občanství. Kdyby ho měl, mohl by u nás kandidovat a my bysme ho zvolili. Nejdřív do Sněmovny a pak šéfem zdravotního výboru.