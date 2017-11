Možná méně než při vyjednávání o vládní koalici, ale přece jen bude muset někde slevit. Teď je otázka kolik a komu. Trvá totiž paradoxní situace. Dosavadní vládní koalice v součtu vyhrála volby, ale svých 103 potenciálních hlasů dohromady dát nechce.

Aby se případně tento blok prolomil, požadují KDU-ČSL a ČSSD oběť nejvyšší. Podle nich by vládu neměl vést Andrej Babiš, ale jiný zástupce hnutí ANO. Takový, u kterého bezprostředně nehrozí žádost policie o vydání k trestnímu stíhání.

V úvahu tedy připadá buď to, že už policie znovu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka nezažádá, nebo že Andrej Babiš v zájmu případné koaliční vlády obětuje sám sebe. Což se mu logicky nechce, byť by to byl krok státnický. Ovšem otázka zní, jestli by se potom lidovci a socialisté nezačali cukat z jiného důvodu.

Zásadní odpor k formování vlády s Babišem mají i ostatní strany. ODS se s nejlepším z obecně chabých výsledků ostatních stran snaží hrát na opoziční strunu, piráti jsou také proti, pokud by Strakově akademii šéfoval trestně stíhaný premiér. Všechny výše zmíněné strany jsou pak také proti podpoře menšinové vlády.

Nejvíce vstřícní jsou komunisté a Strana přímé demokracie Tomia Okamury. V případě KSČM se jedná o podporu menšinové vlády, protože si asi vyhodnotili, že prosazení části komunistického programu je lepší než vládní odpovědnost nebo předčasné volby, v nichž by mohli ztratit další ze zbývajících voličů. Komunisté ale své požadavky stupňují, a tak je otázka, kam až je Babiš ochoten ustoupit.

Jejich hlasy potřebuje, jenže spolupráce s nimi by ho nenávratně poškodila. Zásadně se zatím vymezil jen proti Okamurovi, který do vlády chce moc, o to víc ho ale Babiš nechce. Nejen kvůli názorovým rozdílům, ale i proto, že - jak všude v posledních třech týdnech opakuje - je na rozdíl od Okamury a jeho stoupenců nepopulistický, proevropský a pragmatický.

A stěží by mohl být protievropský, když se převážná část jeho obchodních aktivit odehrává právě v Evropské unii. Jako podnikatel si musí být vědom výhod, které členství země v Evropské unii českému hospodářství přináší. A jako politik jistě vidí také politické výhody.

Dobrá zpráva tedy je, že se hnutí ANO vymezilo proti požadavku pořádat referendum o členství České republiky v Evropské unii. Jedno jsme už měli v roce 2003 a přes 77 procent voličů bylo pro vstup. Možná si Babiš vzal příklad z bývalého britského premiéra Davida Camerona. Ten referendum o EU slíbil ve snaze vzít vítr z plachet britským radikálům. Vše skončilo odchodem Camerona z politiky a Británie z Evropské unie.