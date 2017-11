Já se budu snažit zrušit veškeré novely školských zákonů za posledních pět let a zastavit inkluzi, i kdyby pro to měli hlasovat Marťani (jak říkal Paroubek).

Pak jsou ale ještě tisíce věcí, které do našeho právního systému zanáší Evropská unie, a my musíme jen vše potupně přijmout, jinak hrozí sankce. A týká se to pak třeba i českých škol. Typickým příkladem je nařízení (EU 2016/679 (GDPR)) neboli práce s osobními údaji.

Řekněme si upřímně, že kdyby v ČR žádný Úřad na ochranu osobních údajů neexistoval (a taky do roku 2000 neexistoval), nic by se v jádru nikomu nedělo. Zpočátku se hlavně odstraňovala rodná čísla z nějakých smluv a seznamů a firmy si začaly vyrábět „souhlasy se zpracováním údajů“. Nevím, jaké štěstí to komu nese. Přijdete si do banky založit účet, a ještě než zjistí, jestli máte vůbec nějaké peníze, už vám cpou dva papíry podepsat, že si mohou oxeroxovat vaši občanku. Ale svěřujete jim svoje celoživotní úspory, tak jim asi i věříte, že nepoužijí vaši občanku na billboardovou reklamní kampaň, ne? Ani s vaším rodným číslem asi neudělají terno, když ho zveřejní – naštvete se a dáte si peníze jinam.

Osobní údaj je v jádru všechno, co se vás týká. Třeba bydliště, a to rodné číslo. Ale u každého, kdo vlastní aspoň psí boudu nebo vede zahrádkářský spolek to stejně lehce na internetu najdete na oficiálních státních portálech (Katastrální úřad cuzk.cz nebo seznam firem pod ministerstvem spravedlnosti Justice.cz) a je to dobře ne – vědět komu jaká firma patří, komu patří tenhle les.

Ve školách se třeba vždy vyvěšovaly seznamy přijatých a nepřijatých žáků. Přijati: Novák, Novotná, Svoboda …; nepřijatí: Dvořák, Kolář, Tolar … Jasně, být nepřijatý je horší, ale co se komu dělo? U Dvořáků byli smutní doma a museli to nějak řešit, Dvořákovi spolužáci to stejně věděli, že se Tonda Dvořák „nedostal“ na gympl – bez ohledu na vyvěšení. No a nikoho dalšího to přece nezajímalo. Vy jste se jezdili dívat přes město na cizí gympl, kam se nehlásilo vaše dítě, kdo byl přijat a kdo ne?

Pak přišla novinka, že tohle jako nejde – že totiž přijde Novák na přijímací zkoušky, na test z matiky napíše „Novák“ a pak se to opraví, sečtou body a Novák je přijat nebo nepřijat.

Každý musel nově dostat číslo. Nedovedete si představit tu pakárnu – tohle nemůžete splést. Musíte každého dopředu informovat, jaké číslo má přiděleno – vytisknout stejně seznamy uchazečů s čísly (protože v každé třídě je aspoň jeden uchazeč, co to zapomněl nebo ve stresu si nedovede vzpomenout).

Každý rok se taky stávalo, že jedno dvě děti ta čísla pletly a podle barvy propisky a písma se to horkotěžko přiřadilo ke správné osobě (Nikdo ale nesplete ani nezapomene, že se jmenuje František Novák). A pak jste nakonec šli vyvěsit/zveřejnit jen ta čísla a zase to v kanceláři pracně párovali s reálnými jmény, abyste jim zaslali domů doklad o přijetí a stejně to radši po jednom kontrolovali. Třeba 300 uchazečů. Hodiny zbytečné práce navíc, zálohování.

Taky daleko větší prostor pro případné podvody. Protože když se uchází slečna Starostová (dcera místního starosty – kamaráda ředitele školy) – ti češtináři a matikáři testy opravují. Všimnou si, že slečna Starostová měla pár bodů, a když pak bude viset mezi přijatými – bude z toho skandál při troše statečnosti. Ale když opravují test číslo 2047 – nepamatuje si nikdo nic.

A teď nově (od května) to bude vše povýšeno na padesátou. GDPR. Školy jmenují Pověřence GDPR a provedou audit GDPR, zvolí dopředu vhodné nástroje ochrany údajů; konzultují s dozorovým orgánem; registrační formulář – oznámení o zpracování údajů pro kontrolní orgány ... Neuvěřitelná agenda. Hrozí 500 tisíc pokuta nebo dva milióny pokuta.

Přiživí se armáda parazitů, co to bude kontrolovat a „pomáhat“ implementovat. Každý dostane právo na informaci, jak je nakládáno s jeho daty. Dřív by to byla sranda – „Vše je uloženo v třídním výkazu, paní Horáčková, známky, jméno, jméno rodičů …, dejte si odchod“. Teď je ale vše elektronicky a kde se to na serveru zrovna vynachází a kdo to kdy kam zálohoval, ví čert. Když bude paní Horáčková otravná, udělá vám ze života peklo. Hlavě ředitelé budou zase tři týdny řešit a platit naprostou pitomost. Přibyde jim dlouhodobá další agenda, za kterou ručí hlavou a ubyde čas a chuť vést školu – starat se o výuku. Nebo máme nějaký problém s úniky dat žáků v ČR? Nemáme ve školství spíš jiné problémy?

Netýká se pochopitelně jen škol, ale třeba i malých obcí. No tak dal starosta na dveře od radnice, že Jarda ještě dluží poplatek za psa nebo odvoz odpadu. Co se proboha děje? Vždyť se o tom už stejně dvakrát pohádali v hospodě (pokud jim tam teda po Babišovi zbyla) a všichni to vědí. Teď tedy bude starostovi hrozit půl miliónu pokuta a příjezd expertů GDPR „z okresu“.

A zastavit to nedokážete, i kdyby pro to bylo všech 200 poslanců – to přišlo z Bruselu. Ale kdo dá ty hodiny práce a nervy těm lidem napříč republikou, kteří se s tím budou muset mořit?