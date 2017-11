Píšou mi po včerejších Očích lidé mé generace a o něco starší. Někdo děkuje, jiní jsou rozčileni. Nelíbí se jim, že jsem psal o vítězství Andreje Babiše, které dostal na stříbrném tácu od důchodců a lidí s nižším vzděláním. Za prvé to popírají. Za druhé si myslí, že Babiš má tento stát získat do správy. Odpovídám individuálně, ale lepší je to přece jen takto veřejně. Zabere to méně času a více lidí si to přečte.

Pisatelé svorně podotýkají, že neznají žádné další údaje o tom, jak dopadly volby, kromě bezprostředních výsledků stran. Prý nejsou sociologové ani politologové – vycházejí z vlastních dojmů. Přitom nejde o žádné utajované skutečnosti. Stačí po stažení dvou PDF souborů z textu Motivace voličů a demografická analýza voleb věnovat pár desítek minut údajům, které tam jsou shromážděny zde.

V tomto šetření najdou zájemci potvrzení, kdo že to rozhodující měrou zajistil Babišovi jeho skvělý výsledek. A rovněž jaké sociální skupiny umožnily rýsující se skrytou koalici ANO s SPD a KSČM. Pokud ani toto nebudou pisatelé považovat za informaci odpovídající jejich dojmům, bude to jejich právo. Realitu to nezmění.

Nikdo přece nepopírá ani právo určitých voličských skupin umožnit toto nebo podobné vládnutí. Proč by nemohly zkusit vědomé či nevědomé repete autokracie, tentokrát nikoli s vedoucí úlohou Strany, ale s mocí Vůdce? V demokracii je skryta i možnost demokratickou formou demokracii zrušit, chce-li tento krok většina voličů. Pojistky v Ústavě tomu sice brání, ale jen do chvíle, než se najde dost politických sil v mocenském postavení, které by mohly a chtěly Ústavu změnit. Tohle není náš dnešek, ale už se o této eventualitě mluví.

Penzisté se těší, že jim premiér Babiš zvedne důchody, a skutečně se mírného růstu penzí mohou dočkat. I když, jak se to vezme. Nebylo by to zdaleka pro všechny výhodné zde. Děti dnešních důchodců by se ale postupně ocitly ve státě, který by stál na poslušnosti Šéfovi a jeho lidem. Jak dopadají neposlušní, ukázal Šéf a jeho lidé na svých protivnicích v byznysu.

Svým vnukům pak dnešní důchodci zařídí dilema, že pokud budou chtít žít ve svobodné zemi, začnou uvažovat o emigraci. Už dnes se takových mladých lidí ozývá ve veřejném prostoru nemálo. Také proto zde.

Babiš byl včera na CNN přímo vyzván, aby ujistil Evropu, že se za jeho premiérování nepřipojí Česko k neliberálnímu bloku Maďarska a Polska. Neudělal to.

Lze samozřejmě nadávat na zrcadlo. Ale odraz oné huby z přísloví to nezmění.