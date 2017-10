Takhle reaguje náměstek pražské primátorky Petr Dolínek z ČSSD na vítězné oznámení pana Andreje Babiše, že zařídil Wi-Fi v pražském metru zde. Výhodou staršího věku je, že člověku často naskočí věci, které zažil dřív, třeba i v mládí. To se stalo v tomto případě mně.

Když jsem já býval mlád, děti, recitovala se taková básnička o jednom pánovi, který taky uměl zařídit úplně všechno. Tedy nebyl to pán, ale soudruh. A já jsem pro vás tuhle básničku přeložil do českého jazyka, jak jsem nejlépe dovedl. Poslouchejte:

Brzy stromy vypučí,

Zašumí voňavé bory…

Dík, Leonide Iljiči

A celý Ústřední výbore!

Další výhodou stáří je schopnost ihned pochopit, kde je zakopaný pes. Vím, že existují různá vysvětlení, proč je v těchto dnech takové nádherné teplo. Jako třeba že je tady globální oteplování, což je pitomost, protože modrá je dobrá, ne zelená. Nebo že to dělají chemtrails. Tak to možná ano, ale taky jsem na internetu četl, že Američani odpálili v Africe klimatickou megabombu. No nevím, to je v každém případě daleko a já mám lepší vysvětlení.

Přátelé, to krásné počasí, kterým se v těchto dnech v Česku kocháme, zařídil pan Andrej Babiš a jeho hnutí ANO! Já mu totiž věřím! Pojďte ho podpořit v těchto volbách proti mezinárodní mafii, která po něm jede!

Chci, aby bylo líp, abych mohl prožít důchod v krásném prostředí, za které by se nestyděly mé děti, obklopen dálnicemi, dálnicemi, dálnicemi protínajícími širé lány řepky se zaoranými zaorálky, s víkendovými výlety mezi čápy s krmením kalouska ušatého, který bude mít naříznutá křídla, ale bude platit zákaz po něm házet kamením (od 13 do 15 hodin), vždyť náš pán je humanista...

Lidi! Bděte! Nedovolte, aby ve volbách dostali hlasy jedinci, kteří chtějí tu jejich demokracii, tu volnou soutěž, která nám nepřinesla nic dobrého kromě pana Babiše! V babibli stojí, že na námitku, že soutěžení k demokracii patří, náš pán říká: „Ale proč? Aby to bylo v rozkladu? Aby se to totálně rozvrátilo. Proč?“ Naučte se to nazpaměť, celou cestu k urně si to opakujte! Naučte to ostatní! Pojďme vystavit těm záškodníkům zajišťovací příkaz!

Lidi, pak už budou jenom samá pozitiva a sociální jistoty. Já jsem si tady dovolil takovou malou ukázku z vlastní básnické dílničky, jak bych ten život asi popsal. Třeba se to bude panu Babišovi líbit:

Šťasten sypu ptáčkům zrní,

Surikaty blahem vrní,

Je spokojen celý lid,

Nemusí soutěžit.

Vzhůru k volbám, spolubojovníci!