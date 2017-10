Typů dávek ale máme skutečně hodně a nejsou malé většinou. Naopak ve veřejném prostoru dominují názory jako „dávky se nemají zneužívat“, „dávky jen potřebným“, „dávky jen pokud čerpající dělá/nedělá to či ono“, „když nemá bohatou rodinu“ a podobně.

Já to vidím maličko jinak.

Jsme bohatá země a o svoje chudé a nemohoucí se máme postarat. Ale zaprvé: dávky mají být jen tak vysoké, aby se prostě vždy vyplatilo pracovat. To už v naší zemi dávno neplatí. A je to špatně.

Zadruhé dávky (jakož i daně a všechno) mají být jednoduché. Tedy příspěvek na osobu a příspěvek na domácnost. Nikoli ještě na pastelky, „na cigára“, na tohle, na dopravu, na byt... Složitý systém zase spíš demotivující lidi, kteří by třeba dokázali se o sebe postarat.

Zatřetí dávky mají být pro chudé. Tedy třeba pro nejchudší desetinu lidí. Nikoli pro třetinu populace. Dávky mají být pro toho, kdo si o ně musí požádat, nikoli, kdo si požádá. Vysvětlím.

Jedni příbuzní měli dva činžáky. V jednom z nich bydlím. V obou malé levné (na pražské poměry) byty tak za osm tisíc měsíčně. Bydlí tam mladí lidé – jako první bydlení – často dva, tři najednou; lidi v Praze za prací; rozvedení osamělí chlápci a tak podobně. No a vím pozitivně, že zhruba polovina těch lidí bere sociální dávku na bydlení. Přitom byty mají úplně stejné, ti lidi se nijak neliší, mají podobná auta, chodí podobně oblečení, skoro všichni pracují a nikdo z nich není žádný boháč. Zkrátka mám pocit, že někteří si jen „nepožádali“ a chodí do práce a platí (tedy přes stát) příspěvek svým sousedům, kteří žijí stejně jako oni. Mně to přijde divné.

A hlavně, kvůli tomu to dnes píšu, dávky nejsou určené pro bohaté. A to se často děje. Taky vysvětlím.

Ten druhý činžák totiž prodali. A koupila to firma a ta z toho udělala sociální bydlení. Cena bytů stoupla z osmi asi na dvacet tisíc. Ale to nevadí, protože to zaplatíme my, daňoví poplatníci. Ti lidi (asi tam teď bydlí opravdu chudí lidé) z toho naprosto nic nemají. Dostanou dávku a hned ji odevzdají na nájmu. No a dostane to ten bohatý člověk/firma – majitel domu. Přitom tržní cena (jak vidno) byla dvakrát nižší. Tenhle penězotok se děje masově všude po republice a na stejném principu.

Ale nebudu se rozčilovat, čerpali jsme tu mateřskou čtyřikrát, tak nejsem jen čistý plátce. (I když bude to tak 100:1.)