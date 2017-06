Stal se nám incident. Zachycen je zde. Když už k němu došlo, ať z toho vznikne poučení.

Pan Andrej Babiš opustil vládu. Jeho nástupce Ivan Pilný sice po pár dnech v úřadu prohlásil, že státní kasa je prázdná, zato pan Babiš má volno a propaguje své úspěšné metody. Chodí mezi lidi.

Ruku na srdce, stále neumíme vytvořit podmínky pro úspěšného ministra financí s prázdnou státní kasou, aby mohl o svých dobrých skutcích vyprávět nerušeně. Podívejte se do takového Ruska. Copak je myslitelné, že by na prezidenta Putina jen tak promluvila na ulici neprověřená osoba? Mohla by. Naposledy v životě. Je to ale humanista, vozí s sebou speciální skupinu, která hraje řadové občany. Máme co dohánět.

Organizační šlendrián vyústil v neslušný incident s neschváleným občanem. Plyne z toho poučení: Volně se vyskytující osoba může být nebezpečná pro stát jako firmu.

Ten muž totiž vůbec nevypadal, že by byl do té ulice katapultován z pražské kavárny. Jo to by byla hračka, kdyby se choval jako typický intoš, mluvil zajíkavě a jako kniha a stále vracel na nos padající brýle. Jenže osoba, která stála proti panu Babišovi, do toho šla rázně, bez vytáček a říkala „hovno“. Tedy míněno jako hodnota Babišových argumentů. Pan Babiš jí ale taky říkal „hovno“ jako hodnotu jejích argumentů, takže na hovna jako hodnoty to bylo zdánlivě vyrovnané. Ale nebylo, přátelé.

Osoba totiž vycházela z detailní znalosti Babišových finančních transakcí, o kterých hojně psala všelijaká ta média mimo holding. Zde vidíme škodlivost neorganizovaných novinářů, kteří publikují, osoby si to zapamatují a neváhají neslušně vmést tahle nesmyslná, neschválená, pravdivá fakta do tváře panu Babišovi. To je další poučení ohledně případné likvidace. Pozn.: Požádat pana prezidenta o postoupení copyrightu.

Pan Babiš ale, když osobu nařkl z neplacení daní, její finanční agendu znát nemohl. Nedopatření, nic naplat. Tak si nám začnou, nedej bože, občané myslet, že pan Babiš je arogantní. Což se zatím v ulicích dařilo maskovat. A navíc, prosím vás: srdce mi krvácelo, když jsem viděl, jak najednou působí pan Babiš jako věchýtek proti osobě, která vypadala jako lidový řízek.

No nic. Musíme čerpat inspiraci ze slov pana Babiše. Ono by vůbec nebylo špatné vydat takovou malou knížečku jeho vybraných citátů. Barvu by mohla mít žlutou. Jako řepka. A k tomu incidentu s neschválenou osobou sedí nejlíp to, co řekl pan Babiš o té demokracii: „Ale proč? Aby to bylo v rozkladu? Aby se to totálně rozvrátilo. Proč?“ Odkaz na rozhovor zde.