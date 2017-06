Proč vlastně Macron a další západní politici naši pozici nechápou? Vždyť co je proboha k nepochopení na tom, že si myslíme, že evropská solidarita by měla být „flexibilní“?

Tedy ano, vlastně tak trochu jako ten supermarket, kde si sami pěkně vybereme, co chceme udělat (třeba pro řešení uprchlické krize), zatímco po těch druhých budeme tvrdě požadovat, aby řádně plnili svoje závazky. Třeba aby nám posílali schválené fondy a přestali hrozit jejich krácením, kompenzacemi za nepřijaté uprchlíky, nebo dokonce dvourychlostní Unií. Což nechápou, že takové jednání je zcela neevropské?

Je opravdu podivné, že Macron nedokáže pochopit, že EU nám musí bez jakýchkoliv podmínek dávat dál stovky miliard, když to přeci bylo schváleno v podobě evropského zákona. Co se ten arogantní Francouz hned čertí, když řekneme, že my naopak schválený evropský zákon o kvótách dodržovat nebudeme, protože je to špatné řešení? Na argumenty, že kvóty byly řádně schváleny Evropskou radou, nás nikdo nenachytá.

A vůbec: co je na našich postojích v otázce uprchlíků tak složitého k pochopení? Představují bezpečnostní riziko. Ať si s tím rizikem poradí země, jako jsou Itálie či Řecko, když už mají tu smůlu, že leží, kde leží.

Anebo naivní země, jako jsou Německo a Švédsko, které přijímají lidi, z nichž se zaručeně vyklubají příští teroristé, jak varuje i náš pan prezident. My máme přeci právo si vybrat pouze takový příspěvek k řešení krize, kde nám žádná rizika nehrozí.

A navíc: uprchlíci k nám nechtějí. I kdybychom svoje závazky plnili, stejně většina odejde jinam. Možná to při pohledu na našeho ministra vnitra, opásaného zbraněmi jako Rambo, není hned každému zřejmé, ale kdybychom si mohli být jistí, že k nám uprchlíci opravdu chtějí, byli bychom třeba vstřícnější. Když už ale dopředu víme, že by u nás nezůstali, nebudeme kvóty raději ani zkoušet. Což jsme nedokázali nefunkčnost celého systému kvót snad dostatečně už tím, že jsme skoro žádné uprchlíky pro jistotu nepřijali?

Pokud Macron nechápe ani tento argument, pak mu rovnou můžeme říct, že navzdory nesmírnému úsilí našich politiků mluvit k veřejnosti jen hlasem rozumu obavy našich občanů z migrace přetrvávají i kvůli nezvládnuté francouzské a německé (a britské, švédské, atd.) integraci migrantů. Kdyby to Západ lépe zvládal, možná bychom byli vstřícnější. Ale sami vidíme v televizi, jak to na tom Západě vypadá!

Ať tedy Macron dává peníze a je pěkně zticha. Ještě několik schůzek s lídry Visegrádu, a on beztak vyměkne.