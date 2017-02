Na dotaz redaktorky Novinek: „Dobrý den, pane ministře, chtěla jsem se zeptat, co říkáte na slova pana náměstka Bokštefla, který v on-line rozhovoru pro Aktuálně čtenářům vzkázal, že chtějí-li stejné ceny za mobilní data, jako jsou v Polsku, ať se tam odstěhují”, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) odvětil: „To je fakeový účet, pan Bokštefl nemá Twitter.” zde.

Kozovozismus se tomu říká. Ministr se ale podíval a sdělil, že to náměstek nemyslel vážně. Vždyť se předem omluvil, že na dotaz občana odpoví drze. Občan by vlastně měl mít radost, že po tak pěkné omluvě předem ho náměstek jazykem zemanovským jistým slovem nepočastoval, jazykem babišovským jistou částí těla nepojmenoval a jazykem sobotkovským ho rovnou ne… Tak stop.

Je to nudné konstatování, ale státní úředníky včetně ministrů i náměstků si platíme. Jsou tam pro nás. Nikoli my pro ně. Model, že jsou pány nad našimi osudy a my jejich poddanými, také existuje. Ale platí jinde než v našich končinách.

Co vlastně řekl Mládkův náměstek Lubomír Bokštefl? Tady je to celé: „Dobrý den, proč nemáme stejné ceny jako v Polsku? Mají k tomu operátoři nějaký důvod (kromě vlastního zisku)?

Lubomír Bokštefl: Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska. Zmiňované nízké ceny v Polsku (nejsou pro všechny) jsou patrně marketingovým tahem polského operátora. Operátoři v ČR mají jedny z nejlépe vybavených sítí v Evropě. To pochopitelně něco stojí. Na druhé straně konkurenční prostředí u nás není tak moc silné, aby tlačilo ceny dolů.“

Ministr, který předtím označil roaming za „elitářskou záležitost, která se týká pěti procent obyvatelstva“, i náměstek by se hodili do Cimrmanovy Hospody na mýtince: „...dědeček byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl. Ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi.“ Pro nerudné bubáky dobré. Pro vysoké státní úředníky diskvalifikující.

Obyčejným lidem se vyhnout dá. Tady ale zahřmělo z míst nejvyšších. Premiér Bohuslav Sobotka napsal: „Odpověď náměstka Bokštefla ohledně mobilních služeb byla neuvěřitelně hloupá a úplně v rozporu s politikou vlády.“

Co má dělat s hloupým náměstkem chytrý ministr? Laika napadne: propustit. Mládek mu ale dal pouze důtku. Za všechno mohl špatný Prorok!

Ministr vyhodil šéfa odboru komunikace a marketinku Romana Proroka, protože prý náměstkovi před mediálním vystoupením neposkytl dostatečnou přípravu. Nebyl holt kouzelný dědeček, který by mávnutím proutku vyměnil Bokšteflovi hlavu.