Jaký původ mají peníze, které použil Andrej Babiš na mimořádně velký nákup daňově zvýhodněných dluhopisů své vlastní firmy Agrofert? Celá věc je i pro laiky přehledně shrnuta zde. Včetně upozornění na politickou rovinu: k vysvětlení majetkových poměrů vyzval Babiše premiér Bohuslav Sobotka.

Na síti je mnoho výkladů, které podávají lidé s rozhledem ve financích i ti ostatní. Celé se to nějak vyvrbí. Babiš slíbil audity. Třeba se i laici dozvědí, jak to bylo, ve srozumitelné řeči. Nebo se to zamaskuje odbornou terminologií a neodborník z toho bude tumpachový. Anebo se to zahraje do autu.

Co je ale kolem Babiše jasné i pro neekonomy, je jeho vztah k práci demokratických novinářů. I k tomuto úkazu se vyjádřil Sobotka zde. Babiš se však neomluví.

Mezi chlapy v hospodě se takové výpady řeší na místě. Česká televize musí k soudu. Babiš už včera vykládal cosi o tom, že korupce není jen korupce, jak ji sám léta definoval, ale také zneužívání postavení. Obviňuje z toho ČT. Paráda, to by mohlo spadnout do případné soudní pře. Sousto pro advokáty.

Snad u soudu budou předčítat Babišovo předchozí jásání nad prací úplně stejných Reportérů ČT, když si posvítili na ty, které pokládá za své protivníky zde.

My laici si musíme zapsat za uši, že velké prachy se sockám neomlouvají. Z principu. A z výše miliard, o kterých Babiš jednou povídá, že je fyzicky nemá, načež je najednou objeví, a s Babišovou povahou je socka téměř kdokoli. Možná Trump není.

Babiš je možná zvyklý nevybírat si výrazy vůči podřízeným jako velkopodnikatel. Nyní je politikem se střetem zájmů a chce být hlavou rodinné firmy Česko. Když si dovoluje hrubými urážkami bez doložení faktů zneužívat své postavení, když je před branami, jaký bude, až ovládne tuto rodinnou firmu? Zneužívání postavení je přitom podle Babiše korupce.

To jsou náměty pro lidi, kteří myslí a chtějí žít svobodně. Ty ostatní jeden kdysi mimořádně mocný politik popsal slovy: „Nikdo nemůže za to, že se narodil jako otrok. Ale otrok, jemuž je nejen cizí snaha být svobodný, ale který omlouvá a přikrašluje své otroctví, takový otrok je lokaj a hulvát, který vyvolává oprávněné pocity nelibosti, pohrdání a štítivosti.“

Jestli mi někdo pod článek napíše, že to byl Kalousek, šeredně se zmýlí. On to byl Lenin.