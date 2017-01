Když Bohuslav Sobotka vysvětluje v těchto dnech, co chce udělat před sněmovními volbami, bude-li v březnu potvrzen v čele ČSSD, přidává bod, co by měla udělat soc. dem. po volbách. Stručně se Sobotkova pozice dá vyjádřit takto: Do Babišovy vlády jako pomocníci? Ne!

Jako důvod uvádí nemožnost členství v kabinetu, který povede miliardář, jehož zájmy jsou objektivně jiné než zájmy voličů ČSSD. Soc. dem. elektorát vedení strany včetně Sobotky po porážce v loňských říjnových volbách zúžilo na lidi s podprůměrnými příjmy. Na logickou námitku, proč tedy strávil tolik času s týmž Babišem ve vládě, šéf soc. dem. odpovídá, že záleží na tom, kdo v čele vlády stál a určoval její chod. Tedy on. Sobotkova interpretace zní, že Babiš jako premiér naplno projeví své autokratické sklony a koaliční partneři na něho nebudou mít vliv, protože budou slabší.

Zároveň se v politickém prostoru rodí jiná koncepce. V samotné ČSSD k ní má nejblíže jihočeský hejtman Jiří Zimola, pro něhož je ANO na úrovni fotbalové Barcelony a Babiš slouží zájmům země. Sobotka hraje vabank. Jestliže strana, kterou povede do voleb, skončí jinde než na prvním místě, bude bezpochyby vystaven tlaku, aby rezignoval. Na lidi ve vedení, kteří by případně začali řídit Lidový dům místo něj, by Babišova nabídka jít coby druhé housle do jeho vlády zapůsobila nejspíše jako normální kšeft.

Ba co víc. Ve veřejném prostoru se vznášejí další spekulace: že Babiš pracuje na několika stavech, které nemusí být levicové, ale klidně zapne i pravicové páky. Kus jako kus. Ono někdy šéfovi ANO záleželo na idejích? Na rozdíl od jasného rozložení sil v ČSSD je další, opakující se konstrukce opravdu zatím bez veřejných důkazů. Figuruje v ní Václav Klaus mladší coby případný nový lídr ODS po říjnových volbách, v nichž by ODS nezvítězila, jak říkával jeho otec. A modří by se v této spekulaci stáli součástí Babišova vládního holdingu jakbysmet.

Nemuselo by to být spolu s oranžovými. Ono je to vůbec zajímavé téma, koho může Babiš jako případný vítěz voleb bez okolků oslovit, když je mu jedno, co je to za partaj. O komunistech se už taky vyjádřil shovívavě, a to ještě nemluvil o Okamurovi. Široká paleta by to byla.

Otázka však zní zřetelně: jak by pozice nových Babišových Faltýnků prospěla zúčastněným stranám? Dokázaly by pak mimořádně mocného Šéfa korigovat? Anebo by si takovou spoluprací zničily jméno a pověst, což by Babiše ještě posílilo?