Před několika desítkami minut se na obrazovce České televize objevili – mimořádně – premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec. Když se narychlo svolá tiskovka podobné dvojice, může to znamenat cokoliv. Avízo navíc znělo, že se budou věnovat současné bezpečnostní situaci v České republice.

Za jiných okolností by takové oznámení mohlo vyvolat znejistění a velkou nervozitu. Ale takové emoce český veřejný prostor před jejich vystoupením neovládly. Trochu se začali pozastavovat jen novináři ve chvíli, kdy se začátek tiskové konference z nevysvětlených důvodů stále posouval, až zpoždění nabralo půl hodiny.

Pak před kamery předstoupil Sobotka s Chovancem, zaznělo upozornění, že otázky nebudou, pouze prohlášení – a za necelých pět minut bylo po všem. Co tedy premiér a šéf vnitra lidem řekli, o čem je ujistili? Že pokud jde o bezpečnostní situaci v zemi, je pod kontrolou, nezaznamenala žádné zhoršení a že není důvod zpřísňovat opatření, natož svolávat mimořádnou schůzi příslušných stáních orgánů.

Kdybychom nesledovali veřejný prostor včera, byla by na místě otázka, proč to ti dva činitelé vůbec udělali, navíc s takovou naléhavostí. Jenže my jsme ten prostor skoro všichni sledovali – a kdo nesledoval, k tomu pak následně nedolehla ani Sobotkova či Chovancova slova. Co tedy včera k tématu bezpečnosti v Česku zaznělo?

„Podívejte se, já jsem zrovna teď přečetl čtyři šifry. Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi.“ Tohle bylo vypuštěno do éteru. Kdo to řekl? Miloš z hospody U padlého prezidenta? Ne. Miloš Zeman z Hradu. Uznejte, že to má jinou váhu, než kdyby o tom žvanil někdo u piva.

Politici, kteří se zabývají bezpečností, a experti z příslušné komunity se tvrdě ozvali už včera. zde Zeman nejen poškodil české tajné služby, ale také narušil jejich důvěryhodnost ve spolupráci se spojenci. O tom, že dal signál případnému teroristovi, a tím mu pomohl, se mluvilo na okraj, protože to napadne i laika.

Nejpregnantněji se vyjádřil někdejší šéf BIS Jiří Růžek: „Já jsem měl s panem Zemanem svého času co do činění a vím, co je to za člověka. Pan Zeman je schopen říci cokoli a už mě to nepřekvapuje.“ To patrně seznali i Sobotka s Chovancem. Troufnu si předpokládat, že to ví už dávno. Jen tentokrát to museli říci nahlas: aby nenastala panika ani hon na snědé čarodějnice.

Oba pánové jsou v čele ČSSD. Stále chtějí podpořit na prezidenta takto neodpovědnou osobu?