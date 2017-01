KOMENTÁŘ: Zbraňová hysterie - Jan Ludvík

Podle německých soudruhů nám prý v Čechách po útoku v Berlíně roste hysterie. Vyvolává ji a zneužívá Milan Chovanec svojí navrhovanou novelou ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Jen by bylo zajímavé zjistit, jak to zlotřilý Chovanec dokáže, když citovaný návrh poslalo vnitro do meziresortního připomínkového řízení už 15. prosince tedy čtyři dny před útokem.