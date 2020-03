Všechny oslnila. Meghan se poprvé od útěku do Kanady objevila na veřejnosti

Pro Harryho a Meghan bylo vystoupení na cenách Endeavour Fun Awards jedním z posledních vystoupení v roli královského páru a britské deníky i veřejnost se shodují, že ho zvládli na výbornou. Zraky se upíraly především na vévodkyni Meghan, která se na veřejnosti objevila poprvé od té doby, co se v lednu pár stáhl do ústraní.

„Je nesmírně hezké být zpátky. Je to třetí rok, co mám to neuvěřitelné štěstí připojit se k mému manželovi při předávání. Tohle je to nejvíc inspirující místo,“ uvedla Meghan, když předávala jednu z cen určených pro zraněné vojáky, kteří navzdory svému hendikepu dosáhli významných úspěchů.