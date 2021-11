Unikátní setkání: Na zahradě se sešli jezevec, liška a srnka

Manželé Julian a Gillian Lloydovi z britského hrabství Kent se rozhodli, že svou zahradu promění v prostor, kam bude moct chodit divoká zvěř. A to se jim povedlo dokonale. Během dvou let, co v domě žijí, k nim zavítala spousta zvířat. Teď se tam ale v jeden okamžik objevila jen pár metrů od sebe unikátní trojice: jezevec, liška a srnka, píše server listu Metro.