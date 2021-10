Unikátní objev. V Izraeli odkryli 1500 let staré vinařství

„Bylo to lehké bílé výběrové víno, které se vyváželo do mnoha zemí po celém Středozemí,” uvedl Seligman. Dodal, že víno se mimo jiné vyváželo do Egypta, Turecka, Řecka a možná také do Itálie. Seligman poznamenal, že víno v té době nebylo jen důležitým zbožím pro export a zdrojem potěšení, ale také významným zdrojem živin a bezpečnou alternativou k vodě, která byla často kontaminovaná.