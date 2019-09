Umělec vysázel na fotbalovém stadionu celý les

Projekt se připravoval šest let a vznikl na základě inspirace dystopickou kresbou rakouského malíře Maxe Peintera nazvanou Nezlomná přitažlivost přírody, na které stadion plný diváků pozoruje les.

Realizaci projektu měl na starosti švýcarský zahradní architekt Enzo Enea, který na stadion nechal převézt asi 50 let staré a až 15 metrů vysoké stromy z pěstitelských školek. Skladbu vybíral tak, aby co nejvíce evokovala typicky středoevropský smíšený les. Po ukončení instalace, která je zdarma přístupná do 27. října, budou stromy vysázeny na vybraném pozemku poblíž stadionu.