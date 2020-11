Toulavý pes přechytračil pětici britských policistů

Původně na místě zasahovala dvojice policistů, která se snažila potulného psa zadržet. Vzhledem k tomu, že se jí to ale nedařilo, zavolala si o pomoc. A tak přijeli další tři muži zákona.

Nejdřív se pokoušeli vystresované zvíře dostat pomocí tyče s drátěnou smyčkou, což se běžně při odchytech používá, aby se zvíře nedostalo příliš blízko ke člověku. Když se ale pes zakousl jednomu ze strážníků do ochranného rukávu a strhl mu ho, jeho kolega vytáhl taser.

„Je to šílené, kolik policejních aut a dodávek tam bylo. Pes byl venku většinu odpoledne a nikoho neobtěžoval. Když ho chtěli zasáhnout taserem, nabralo to jinou rychlost, bylo to trochu přehnané,“ popsal svědek.