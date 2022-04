Stoletý Brazilec pracuje 84 let u stejné firmy

Pro ty, kteří hledají dlouhý a spokojený profesní život, má jednoduchou radu. „Dělejte, co vás baví a držte se dál od nezdravého jídla,” řekl agentuře Reuters Brazilec, jenž byl jakožto nejdéle pracující člověk pro jednu jedinou firmu zapsán do Guinnessovy knihy rekordů.

„Musíte si najít práci, která vás bude naplňovat. Potom nebudete vnímat čas. Přesně to se stalo mně. Začal jsem tady a bavilo mě to. Postupně jsem se propracovával, až jsem se dostal na pozici, kde jsem dnes,” dodal Orthmann, jenž se pravidelně protahuje a hlídá si svůj jídelníček.

„Musíte být zdraví, tím pádem je potřeba se o sebe starat, což dělám už přes 60 let. Vyhýbám se soli a cukru, a rovněž věcem, které zatěžují střeva. Nepiju colu ani jiné bublinkové nápoje. Konzumuju jenom to, co mi dělá dobře. To tělu opravdu pomůže k tomu, aby bylo navždy silné,” prozradil svůj recept na dlouhou pracovní kariéru.