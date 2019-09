Smažená hmota bez chuti. Zkusili jsme laboratorně vyrobené kuřecí

A pokud se ptáte, jak laboratorně vypěstované maso chutná – asi jako kuřecí maso bez chuti. Kdyby nebyla k dispozici sůl, je to smažená hmota.

Maso z laboratoře by mělo mít stejné nutriční hodnoty jako pravé kuřecí.

„Firmy, které tady máme, odhadují zhruba dva tři roky, než se ekonomika výroby dostane na takovou úroveň, aby to pro spotřebitele dávalo smysl a aby maso odpovídalo podobné ceně, jako je normální masný výrobek,“ sdělil Novinkám Martin Holečko, zakladatel festivalu Future Port Prague.

S postupným snižováním cen souvisí i úměrné snižování doby výroby umělého masa. Momentálně se maso vyrábí v malém množství, vypěstovat jednu nugetku zabere řádově týdny. Podle Holečka se ale dá do budoucna předpokládat masová výroba za nižší cenu i výrobní dobu.

S výrobou by se ušetřilo životní prostředí, zvýšila dostupnost kvalitních proteinů, a tím pádem by se „nakrmilo“ i větší množství lidí.

Buňky odebrané ze zvířat se musí přenést do laboratorního prostředí.

A jak se vlastně takové umělé maso pěstuje? „Probíhá to tak, že odeberete vzorek buněk zvířete a nemusíte ho kvůli tomu zabíjet. Potom buňky přenesete do laboratorních podmínek a dáte je do nádob, ve kterých se vytváří speciální prostředí. Správná teplota a živiny podporují růst buněk tak, aby dál prosperovaly, dělily se a rostly,“ popisuje Holečko s tím, že jeden vzorek buněk se dá použít mnohonásobně.