Rubikova kostka baví svět už 45 let

„Moc mě těší, že kostka si nachází stále nové fanoušky a takříkajíc nestárne. Mladá generace z ní má stejnou radost jako generace jejich dědů,“ řekl před časem Rubik, který jinak nerad poskytuje rozhovory. Na otázku, zda nepřipravuje další geniální hlavolam, se vynálezce usmál s tím, že to není jeho cílem. „Podívejte se: kdo jednou získá titul mistra světa, zůstává mistrem světa, i když v příštím roce získá titul někdo jiný,“ dodal.

„Za ta léta se svět změnil, ale kostka je stále populární,“ dodává spokojeně maďarský vynálezce a přiznává, že když se snažil své dílko poprvé složit, trvalo mu to měsíc.

Do své sbírky stavebnictví a designu ji zařadilo Muzeum moderního umění v New Yorku. Zahrála si v několika hollywoodských filmech – namátkou ve snímcích Zmizení, Armageddon, Hele, vole, kde mám káru? – a do svých videoklipů ji zařadili kupříkladu britští hudební giganti Spice Girls či Genesis.