Radost v královédvorské zoo. Narodilo se mládě vážně ohroženého drila

Radost zavládla i na lemuřím ostrově u vstupu do safari parku. První mládě se tu narodilo 5. července novému chovnému samci Sakovi. Také pro matku Gretu jde o prvního potomka. „Lemuři kata žijí na Madagaskaru a jsou kriticky ohrožení,“ upozornila Gabriela Linhart.

Podle odhadu ošetřovatelů jde o samce. „Pokud se to potvrdí, zamíří do naší partnerské organizace Palmiarna Walbrzych, kde žije záložní skupina samců,“ dodává Gabriela Linhart. Rozmnožování lemurů je složité. Samice může zabřeznout pouze jediný den v roce. Do říje přicházejí na podzim a obvykle rodí v průběhu brzkého jara.