Podvodníkům se podařilo prodat „kouzelnou“ lampu za miliony. Jeden z nich hrál džina

Doktor zprvu pochyboval, a tak mu okultista tento „zázrak“ předvedl. Před jeho očima vyvolal z lampy džina, který dokáže plnit jeho veškerá přání. Když se ohromený Khan chtěl džina dotknout, okultista ho rychle zastavil. „To by mu mohlo ublížit,“ napomenul lékaře.

Podvodník nicméně Khanovi navrhl, že by mu mohl lampu prodat. Pak by byl džin v jeho vlastnictví a přinesl by mu zdraví, bohatství a slávu. Khan souhlasil a za lampu zaplatil přes 7 milionů rupií (zhruba 2,2 milionů korun).