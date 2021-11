Opustili civilizaci a našli štěstí v lesích. Kanadská rodina vyžije téměř bez peněz

Jedí to, co si vypěstují a vychovají. Aby mohli dopravně obsloužit drobné podnikání, které provozují, zapřáhnou koně, nebo sednou na bicykl.

Pár trávil na venkově každý volný víkend, 54 víkendů v řadě. Oba pochopili, že to je ona životní změna, kterou chtějí udělat a rozhodli se v roce 2006 přestěhovat do Durhamu na trvalo.

Starší Sage je 7 let, mladší Auroře 5. Obě děvčata vyučuje jejich matka doma. Učí je prý podle běžných osnov a nádavkem je zasvěcuje do tajů provozování udržitelné domácnosti. Rodina si totiž vystačí téměř bez peněz.

„Myslím, že hlavní rozdíl oproti ostatním není v tom, co děláme, ale proč to děláme. Zatímco většina lidí vydělává peníze, aby si mohla zajistit životní potřeby, my si zajišťujeme životní potřeby rovnou,“ popisuje Bryce.

„Samozřejmě, že ani my se bez peněz neobejdeme, ale to, co každý den děláme, je, že se pokoušíme žít naše životy způsobem, který je udržitelný a který nás naplňuje,“ dodává Bryce a přiznává, že takový způsob života nemusí být pro každého. Pro něj a jeho ženu však prý znamená už 15 let trvající životní štěstí.