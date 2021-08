Nečůrejte směrem do Ruska, vyzývá tabulka na norské hranici

Podle Höilunda, mezi jehož povinnosti patří dbát na dodržování dohod upravujících sousedské vztahy mezi Norskem a Ruskem, si ruské úřady nikdy nestěžovaly na chování, před kterým tabulka varuje. Barents Observer nicméně připomněl, že norští pohraničníci před několika lety zadrželi čtyři osoby poté, co házely kameny směrem do Ruska, a loni v zimě jedna žena dostala pokutu 8000 norských korun za to, že levou rukou překročila hranici - a zachytily ji při tom kamery. „Můžete si myslet, že je to přísné, ale předpisy uplatňujeme důsledně,” řekl komisař Höilund.