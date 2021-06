Nacistické tunely v Polsku mohou ukrývat tajné dokumenty gestapa

V následujících letech bylo odhaleno několik štol vedoucích do nitra vyhaslého vulkánu, celý komplex vyražený do čedičové skály však odhalen nebyl. V roce 1945 Němci odstřelili některé přístupové tunely a pohřbili tak vchody do komplexu.

Učinili tak ale opatrně, aby nebyl poškozen celý komplex a v budoucnu se do něj dalo vrátit. To vyvolalo spekulace, že jsou v podzemních chodbách ukryty cennosti, případně cenné dokumenty.

„Pokud by chtěli spálit archiv, proč by s ním jeli celou cestu z Krakova do Czerwoné Wody?“ uvedl Terenda pro server The First News.