Kvůli výchově jsem nerozuměl problému rasismu, prohlásil princ Harry

V případě prince Harryho může prý jeho výchova a vzdělání. „Se vzděláním a výchovou, které se mi dostalo, jsem neměl tušení, co nevědomé zkreslení je. Neměl jsem tušení, že existuje. A pak, bohužel to musím říct, mi trvalo mnoho a mnoho let, než jsem si ho uvědomil,“ dodal Harry s tím, že mu pomohlo zejména dívat se na svět očima jeho manželky Meghan.

Harry nezapomněl připomenout Hutchisonovu záchranu Bryna Malea, na kterého se během červnových protestů vrhl dav. Hutchinson se skupinou čtyř svých přátel odnesl Malea, který patřil do tábora odpůrců hnutí BLM, do bezpečí. „Není to černí proti bílým, je to všichni proti rasistům,“ uvedl Hutchinson tehdy.