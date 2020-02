Kritička zničila uměleckou instalaci za půl milionu. Navrhla neotřelé řešení

Umění, to je někdy pořádně zapeklitá záležitost. Zvlášť když se jedná o výtvory umělců, ve kterých je potřeba hledat opravdu hluboký smysl. Jednu takovou instalaci údajným nedopatřením zničila v sobotu v Mexiku na výstavě Zona Maco kritička Avelina Lésperová, informovaly servery The Guardian a BBC. Lésperová přispěchala s nápadem, že by galerie mohla považovat rozbití díla za jeho evoluci.