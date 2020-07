Kolik do sebe člověk nacpe párků v rohlíku? Dost, zjistili vědci

Za použití matematického modelu se pak zkoumalo, kde je hranice toho, co člověk zvládne a co už je za hranicemi možností.

Úkolem jedlíků na soutěži je během deseti minut pozřít co nejvíce párků v rohlíku, přičemž světový rekord drží známý jedlík Joy Chestnut s výkonem 75 hot dogů. Podle vědců to však není absolutní možné číslo a výkon rekordmana má stále jisté rezervy. Bylo spočítáno, že hranice lidských možností leží u 84. párku v rohlíku.

Je sice dost nepravděpodobné, že by se k takovému číslu i ti největší jedlíci přiblížili, teoreticky však možnost existuje. James Smoliga z High Point University v Severní Karolíně prozradil, jak se k číslu autoři studie dostali.

„Většina lidí by zřejmě dojela na to, že by se jim zkrátka naplnil žaludek. Ale trénovaní jedlíci mají limity trochu někde jinde. U nich je problém spíš v rychlosti žvýkání a polykání,” říká Smoliga, jenž se specializuje na fyziologii. Doplňuje navíc, že 74 hot dogů odpovídá zhruba 21 tisícům kalorií.