Francouzští poslanci chtějí zakázat genderově neutrální slova, poškozují prý jazyk

„Přinese to komplikace, protože to rozevírá nůžky mezi psanou a mluvenou francouzštinou,“ uvedl Jolivet a dodal, že v tomto případě je celé jazykové dědictví v sázce. Svým návrhem chce otevřít debatu o dopadech změn, které zastánci genderově neutrálních slov navrhují.

Genderově neutrální slovo pro přátele by mělo používat střední tečku, znělo by ami·e·s. Podobně by měla být nahrazena slova ils/elles (oni/ony) jedním slovem iels. Toustes by pak mělo nahradit tous/toutes (všichni/všechny).