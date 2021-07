Dopravní zácpa ho nudila, tak skočil do řeky plné aligátorů

Jennings už nevydržel čekání v koloně. Dle vlastních slov se nudil. A tak vystoupil z auta, rozeběhl se a oblečený skočil z několikametrové výšky do řeky Atchafalaya. Do řeky, která je mimo jiné známá tím, že je plná aligátorů.

„Dostal jsem se do velké hloubky a několikrát jsem myslel, že se utopím. Vážně jsem myslel, že je to konec a prosil Boha o odpuštění,“ řekl pro Daily News muž, po kterém záchranáři pátrali tři hodiny.

Tohle rozhodně neplánoval. V zácpě vzniklé dopravní nehodou dle svých slov trčel už dvě hodiny. Několikrát se prý podíval z mostu a nepřišlo mu to jako taková hloubka.

A tak si řekl, že skočí, vyplave na břehu a po mostě se zase vrátí do auta. Prý viděl podobná videa na Facebooku, kdy se to lidem povedlo.

„Jakmile jsem přeskočil to zábradlí, uvědomil jsem si, že jsem udělal největší pitomost v životě,“ přiznal.

Než se ho záchrannému týmu podařilo vylovit, zabralo to tři hodiny. Tři hodiny, které strávil v řece plné aligátorů. Naštěstí žádného z nich nezaujal natolik, aby si ho vyhlédl jako kořist.

Syřan skočil do vody z populární skály, kvůli obrovské náhodě zemřel

Syřan skočil do vody z populární skály, kvůli obrovské náhodě zemřel Blízký a Střední východ

„Hned po dopadu do vody jsem otevřel ústa a napil se, také jsem si poranil levou ruku, která mi po hodině a půl plavání úplně přestala fungovat. Cesta ke břehu byla od začátku vyloučená, proud byl příliš silný, než abych ho překonal,“ popisoval důsledky svého nešťastného rozhodnutí.

Kromě nutného ošetření se dostal do péče psychologů a oplétačky má i s policií, která ho obvinila z několika přečinů. On sám si je ale jistý, že to byla pouhá hloupost, kterou už nikdy neudělá.