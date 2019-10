Český kuchař skončil na světovém klání v přípravě suši třetí

Že neskončí u tradiční české gastronomie, věděl kuchař Richard Tomáš už od školy. „Vždycky jsem chtěl dělat něco neprobádaného, stát se jedním z těch průkopníků, kteří by třeba mohli v budoucnu i učit, takže proto i to japonské suši,“ přiblížil Novinkám své začátky.

Přípravu dobrého suši lze považovat za samostatnou vědní disciplínu. Jen výuka vaření rýže trvá u japonských kuchařů roky. „Když v Japonsku kuchaři studují, tak většinou to praní rýže a vaření rýže trvá i několik let. Než se dostane kuchař k vaření jako takovému, trvá to strašně dlouho,“ vysvětlil.

To stejné pak platí i u přípravy ryb, kde je důležité umět ukrojit správně vážící kousek. „Když se budeme bavit o nigiri, to jsou válečky rýže, na kterých je například bílá ryba, ta by měla mít přibližně okolo deseti až třinácti gramů. Kdybychom vzali v potaz tuňáka, tak se váha pohybuje okolo 15 až 20 gramů,“ přiblížil s tím, že během let prací s nožem už dokáže váhu masa odhadnout s přesností.