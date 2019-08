Brooks a Jones letí s modelem Mk.IX zkonstruovaným v roce 1943, který byl před cestou zbaven kanónů a vojenského nátěru. Ve stíhačce je místo pouze pro jednoho člověka, piloti se proto budou muset v jeho řízení střídat, přičemž ten druhý vždy poletí v doprovodném letounu.

Na cestu kolem světa, sponzorovanou švýcarským výrobcem hodinek, vyrazili z jihoanglického Chichesteru a jejich první zastávkou je Skotsko. Poté zamíří na západ a přes Faerské ostrovy, Island a Grónsko by se měli dostat na sever Kanady. Celou trasu tvoří 90 etap, při nichž chtějí Brooks a Jones přeletět mimo jiné nad Grand Canyonem v americkém státě Arizona, nad posvátnou japonskou horou Fudži a nad pyramidami v Egyptě. Návrat do Chichesteru je naplánován na 8. prosince.

