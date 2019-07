Líbánky v Karibiku, o tom vždy Clay a Acaimie Chastainovi z města Crawfordsville v americkém státu Indiana, snili. Sen se stal skutečností na počátku července, kdy novomanželé vyrazili na ostrov Svatého Kryštofa.

Po čtyřech dnech, 18. července, se rozhodli, že vyrazí na vrchol sopky Liamuiga. Neaktivní vulkán, dříve známý jako Mount Misery (Hora zoufalství), je dominantou celého ostrova. Tyčí se do výše 1156 metrů a na jeho vrcholku se nachází zhruba kilometr široký kráter. Až do roku 1959 byl kráter zaplaven vodou. Nyní je celý zarostlý a nabízí jedny z nejúžasnějších pohledů, které se na ostrově mohou vyskytnout.

Namáhavá a složitá cesta nedělala novomanželům problémy. Jenže Clay se rozhodl, že sestoupí o něco níže do kráteru, aby lépe viděl tamní krajinu. K sestupu využil starého lana připevněného pro turisty ke skále.

Clay a Acaimie Chastainovi

Acaimie zůstávala nahoře, sestup považovala za příliš nebezpečný, což se za pár vteřin potvrdilo. „Jednu vteřinu jsem šplhal po laně, pak se začal celý svět točit a slyšel jsem slabý hlas manželky, jak mě volá,“ popsal Clay. Muž se domnívá, že se s ním utrhlo staré lano, ale jistý si není. Ať už to bylo jakkoliv, skončil vážně zraněný asi o 15 metrů pod okrajem kráteru.

Zděšená Acaimie na okraji kráteru pozorovala manželův pád. Přivolat pomoc nemohla – v okolí se nikdo nenacházel a mobilní signál na sopce rovněž nebyl. Acaimie zoufale volala Clayovo jméno, manžel ale nebyl vidět a neozýval se.

I když se předtím sestupu bála, bylo jí jasné, co musí udělat. Opatrně a pomalu začala sestupovat ze srázu. Nejprve našla obal od jeho telefonu, pak mobil a oranžový šátek, který Clay nosil. „Neuvěřitelně jsem se bála a toho, co najdu tam dole,“ popsala své pocity Acaimie.

Manžel byl dole zle potlučený. Pozdější vyšetření ukázalo těžký otřes mozku, frakturu lebky a několik naštíplých obratlů. Když se k němu Acaimie dostala, byl už při vědomí. Naštěstí neměl nic zlomeného a byl schopen alespoň částečného pohybu. „Musíme být silní, musíme odtud vyšplhat,“ přesvědčovala ho neustále Acaimie, když se drápali zpět o kraji kráteru.

This is Clay, my brother. While on his honeymoon he fell 70ft, fractured his veterbrae, has air in his skull, a concussion, and is stuck in a St Kitts with his new wife. He needs an air ambulance. It's 35k and insurance won't cover. Help us #BringClayHomehttps://t.co/QkcdJRAFyK pic.twitter.com/1dhEb7CLUt