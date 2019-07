Novinky, ČTK

Had se propadl stropem těsně za předsedou parlamentu. Kromě toho nejbližší poslance trefily trosky stropu, který váhu plaza neudržel.

„Chystali jsme se zrovna připojit do jednání pléna, když do jednacího sálu spadl tlustý had. To narušilo naše zasedání a byli jsme nuceni velice rychle opustit prostory,“ prohlásil mluvčí parlamentu státu Ondo Olugbenga Omole.

Snakes chase away Ondo lawmakers during plenary https://t.co/l4vvItdpEi pic.twitter.com/drrI7JKvVQ — Daily Trust (@daily_trust) July 25, 2019

Incident byl podle něj způsoben špatným stavem budovy parlamentu a nedostatkem prostředků na její opravu. Ve čtvrtek, když se poslanci chystali znovu zasedat, důkladně si prohlédli díru ve stropě, která po hadovi zbyla. „Mohli jsme vidět škodu, kterou na všem dřevěném v síni způsobili termiti,“ uvedl Omole.

Mluvčí dále dodal, že se poslanci setkají s guvernérem státu a budou požadovat, aby přijal nezbytná opatření. Zákonodárci se podle něj také znovu nesejdou, dokud nebudou prostory parlamentu důsledně zabezpečeny.