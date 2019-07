Randolph se vydal ve svém terénním autě mimo silnici, v pustině však uvízl a společně se svými psy neměl jinou možnost než se vydat na přímém slunci na cestu. Po více než dvaceti kilometrech však zůstal vyčerpaný a začal boj o život. Zatímco jeden ze psů zůstal u auta, druhý dělal svému páníčkovi doprovod.

Po čtyřech dnech, kdy došly zásoby vody a jídla, už se zdálo, že Randolphovy dny jsou sečeny. Na obzoru se však objevil dálkový cyklista Tomas Quinones. „Nejdříve jsem si myslel, že na cestě leží mrtvá kráva. Když jsem se přibližoval, říkal jsem si, že to je dost podivná kráva. Až když jsem byl opravdu blízko, poznal jsem, že na zemi leží muž,” popsal objevení muže cyklista.

