S prvním letadlem, které 13letý Číňan ukradl, si dlouho nezajezdil. Po chvíli s ním totiž v zatáčce narazil do svodidel. Při bouračce se mu nic nestalo, proto se rozhodl poškozený letoun vrátit do hangáru a v dobrodružství pokračovat.

Dlouho se nerozpakoval a ukradl druhé letadlo. Z počátečního neúspěchu se poučil, protože tentokrát už nikde nenarazil. Obkroužil pár koleček, poté z letadla vystoupil a odjel na kole.

via @PerilofAfrica Grand Theft Aero: 13-Year-Old Chinese Boy Takes Off With Purloined Plane, Crashes, Tries Again: A 13-year-old boy in China managed to 'lift' two small planes for the purpose of joyriding and ended up wrecking one of them, according to… https://t.co/HdRecsHwzj pic.twitter.com/sPMDlno57J